Сделать сайт "под ключ"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок241 просмотр

Ищу грамотного, ответственного, порядочного, терпеливого, для длительного сотрудничества по созданию, поддержанию и развитию развлекательного сайта.

На данном этапе необходимо создать просто информационный сайт (см. ТЗ)

Макет отрисован в слоях, но не сверстан.

Ребята, оценивайте свои возможности реально. Стажеры и выпускники курсов не интересуют, не тратьте мое и свое время.

14 лет назад
piknik
Ден 
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$470
21 день
Пока все хорошо
Рекомендую крайне осторожно оговаривать с заказчиком условия сотрудничества и обязательно уточнить по доплатам за ту работу которая не оговаривается/уточняется в рамках фиксируемого бюджета. У меня заказчик требовал дополнительный функционал без доплаты и угрожал при попытках отказа его выполнять без доплаты. Подавал на меня претензию в арбитраж webmoney. После чего мне пришлось вернуть часть средств с потерей времени на проделанную работу. Через некоторое время заказчик опять пытался обратиться ко мне за "помощью" по доработке проекта "как ни в чем не бывало", как будто он подло не поступал. Естественно от меня им был получен "от ворот поворот"ю

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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