Сделать сайт "под ключ"

Рекомендую крайне осторожно оговаривать с заказчиком условия сотрудничества и обязательно уточнить по доплатам за ту работу которая не оговаривается/уточняется в рамках фиксируемого бюджета. У меня заказчик требовал дополнительный функционал без доплаты и угрожал при попытках отказа его выполнять без доплаты. Подавал на меня претензию в арбитраж webmoney. После чего мне пришлось вернуть часть средств с потерей времени на проделанную работу. Через некоторое время заказчик опять пытался обратиться ко мне за "помощью" по доработке проекта "как ни в чем не бывало", как будто он подло не поступал. Естественно от меня им был получен "от ворот поворот"ю