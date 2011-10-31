Создать простой 10 страничный сайт по ТЗ на WP

Здравствуйте.

Нужно сделать простой сайт порядка 10 страниц, на WP, с хорошим дизайном.

Покажу пример подобного сайта, расскажу подробно о структуре сайта, предоставлю ТЗ.

Срок 7 дней максимум.

Пишите те кто реально свободен для данной работы, и имеет опыт данной работы.

Все подробности при личном общение, при реальной заинтересованности.