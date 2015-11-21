Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок249 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен сайт визитка до 10 страниц по тематики "отлов бродячих животных" регион Крым.

От меня:

- структура категорий,

- доп услуги.

Требования:

1. Разработка дизайна с учетом юзабилити и простоты связи с администрацией компании,

2. Верстка под мобильные устройства,

3. Копирайт заполнение страниц с seo вхождениями,

4. Размещение сайта на сервере,

5. Оптимизация под ПС - robots, sitemap, и тд (данный этап будем делать совместно),

6. CMS желательно MODx

Предлагайте цены "от" и "до", более подробное ТЗ напишу.

Спасибо

8 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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