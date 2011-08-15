Создание сайта под ключ для Славянского Вячеслава

Готовится крупный проект на базе Joomla. Требуется специалист, который свободно разбирается в данной CMS, легко и непринужденно может найти и установить нужные плагины и модули. Цена работ обговаривается непосредственно перед выполнение конкретной задачи.
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