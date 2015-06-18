Создание сайта посуточной аренды жилья.

Всегда рады иметь дело со столь приятными и взвешенными людьми! Процесс работы, начиная с момента обсуждения и до получения конечного продукта, был очень интересным и приятным. Также отметим, что Александр более склонен к перфекционизму, что делает конечный продукт приближенным к идеалу. Мы привыкли работать в подобной атмосфере, а когда еще и клиент выдает адекватные и жизнеспособные методы и идеи - это делает отличным как процесс разработки, так и результат. Без каких либо сомнений, Perfecto Web твердо рекомендует!