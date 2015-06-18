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Создание сайта посуточной аренды жилья.
Необходимо создать сайт о посуточной аренде жилья в Киеве. Основные требования: пополнение личного кабинета онлайн, переписка в личном кабинете, личное управление (владельцами жилья) размещёнными объявлениями.
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