Создание строительного сайта под ключ

$300
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка131 просмотр

Создать сайт по ТЗ

12 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$300
21 день
При работе были учтены все наши пожелания, доработки делались мгновенно. Отдельно стоит отметь качество самого сайта - никаких лишних элементов в админ. панеле; все четко и ясно. Если нужна точность исполнения и уверенность что ваши задумки будут осуществлены, то выбирайте данного исполнителя.
Спасибо, приятно было поработать. Понравилось конструктивное общение и адекватная оценка работы!

Заявки фрилансеров

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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