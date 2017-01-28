WL сайт для игр

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Привет всем

Есть задача на разработку ВЛ игрового сайта.

Требования: 

  • мобильная/полная верстка FE
  • авторизация регистрация
  • блок новостей
  • блок главная
  • блок игрыличный
  • кабинет пользователя
  • подключение биткоин в качестве платежной системы
Админка:

  • акаунт
  • менеджмент
  • Транзакции
  • API для работы с аккаунтом
Аутсорсные студии, компании просим не беспокоить.

Технология исполнения

Symphony3, php7, nginx, PostgresSql

возможно потребуется ежемесячная работа, готовы рассмотреть варианты с зп!

Платим по факту выполненной работы или запланированного спринта.

Можем рассмотреть готовые решения сторонних компаний на Symphony3 + PHP7

Игры, реальные платёжные системы не требуются. 

NginxPHP
8 лет назад
Yougo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров