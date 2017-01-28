WL сайт для игр

Нужен одностраничный сайт. Без CMS, просто html / js. Внешне вот такой: vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg Всё можно скопировать с разных страниц вот отсюда s3s.so/sO606, все блоки подпишу откуда взять. Должно работать как в исходнике. Нужно ...