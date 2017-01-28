Разработка индивидуального сайта. Необходима подробная оценка по пунктам (например: Главная страница: слайд-шоу 800 рублей, популярные услуги 1500, преимущества 700 и т.п.) от дизайнера, верстальщика и программиста отдельно. Исполнителя будем выбирать исходя из доскональности ...
WL сайт для игр
Привет всем
Есть задача на разработку ВЛ игрового сайта.
Требования:
- мобильная/полная верстка FE
- авторизация регистрация
- блок новостей
- блок главная
- блок игрыличный
- кабинет пользователя
- подключение биткоин в качестве платежной системы
- акаунт
- менеджмент
- Транзакции
- API для работы с аккаунтом
Технология исполнения
Symphony3, php7, nginx, PostgresSql
возможно потребуется ежемесячная работа, готовы рассмотреть варианты с зп!
Платим по факту выполненной работы или запланированного спринта.
Можем рассмотреть готовые решения сторонних компаний на Symphony3 + PHP7
Игры, реальные платёжные системы не требуются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, мне нужно повторить сайт https://csgo500.com/ . Убрав пару деталей и добавив фишек. Хочу узнать цену данной услугиСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен одностраничный сайт. Без CMS, просто html / js. Внешне вот такой: vsemesta.net/htmlpage/landing-copy.jpg Всё можно скопировать с разных страниц вот отсюда s3s.so/sO606, все блоки подпишу откуда взять. Должно работать как в исходнике. Нужно ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт портфолио для видео, пример: http://www.because-recollection.com/klaxons Обратите внимание на интересный интерактив, который предлагается пользователю, именно такой и должен быть на моём сайте. Работа не хитра, но требует качества и стиля.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт должен быть разработан на высоком уровне так чтобы не было желания через год его менять. Основная цель сайта привлечь новых клиентов и ознакомить старых из наличием авто или запчастей. На сайте не ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам нужно создать фирменный стиль для сервисного центра бытовой техники, а также для магазина запасных частей бытовой техники. Интересует мультипликационная тематика: РОБОТ - основной персонаж.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Жду предложенияСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: создать Landing Page. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ЦА: владельцы малого бизнеса. Язык: русский и английский. Есть четкое ТЗ со списком желаемых ключевых блоков ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт аналог zoon.ru yell.ru + с возможностью монетизации за размещение Сколько будет стоить и по времениСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать сайт под ключ, чтобы структура и наполнение сайта, с товарами и наценкой была по копии http://technopoint.ru ?Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад