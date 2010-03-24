Автомобильный каталог

День добрый!

Хочу в кратце, нужен аналог движка: carsguru.net или automania.ru!

С полноценным дизайном бизнес тематики, как вы заметили сайты представляют из себя каталог автомобилей с возможностью добавления дилера, новости, статьи, и так далее, можете более детально просмотреть указанные сайты.

Жду ваших заявок, цены и сроки. Прошу писать только знатоков своего дела, у нас отличные познания в рнр так что нормально написанный код сможет отличить от новичков.

Жду ваших предложений.