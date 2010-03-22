Требуется внести небольшие изменения в шаблон сайта на phpshop и добавить функции. Подробности при личной переписке.
Доработка сайта на Joomla 1.5
Здравствуйте. Имеется сайт под управлением CMS - Joomla 1.5. Хотелось бы внести некоторые изменения на сайте. Подробности в ТЗ
Заявки фрилансеров
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