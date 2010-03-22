Доработка сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок253 просмотра

Здравствуйте. Имеется сайт под управлением CMS - Joomla 1.5. Хотелось бы внести некоторые изменения на сайте. Подробности в ТЗ

Joomla
15 лет назад
uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров