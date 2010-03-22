Проект на UMI

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка88 просмотров

Приветствую фрилансер.

Требуется человек, хорошо знакомый с UMI cms

Верстка, натяжка + некоторая помощь.

Подробности в переписке

15 лет назад
Vyachesla
Слава 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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