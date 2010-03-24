Требуется перенос статических сайтов на CMS NetCat

Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет.

Работа постоянная, т.к. сайтов много и много нереализованных идей.