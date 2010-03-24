Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте. ...
Требуется перенос статических сайтов на CMS NetCat
Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет.
Работа постоянная, т.к. сайтов много и много нереализованных идей.
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