Требуется перенос статических сайтов на CMS NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка137 просмотров

Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет.

Работа постоянная, т.к. сайтов много и много нереализованных идей.

15 лет назад
seothai
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$830
5 дней
Меня всё устроило. Быстро (даже раньше срока) и качественно. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Все хорошо, понятная задача, оплата своевременна.

Заявки фрилансеров

xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад