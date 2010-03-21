Разработка новой версии корпоративного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок287 просмотров

Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте.

Графика для сайта вся разработана, Сам сайт уже спроектирован и запрограммирован. Требуется залить в него контент, это примерно 200 страниц... Карта сайта прилагается...

Joomla
15 лет назад
guenberg
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров