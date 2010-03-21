Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из ...
Разработка новой версии корпоративного сайта
Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте.
Графика для сайта вся разработана, Сам сайт уже спроектирован и запрограммирован. Требуется залить в него контент, это примерно 200 страниц... Карта сайта прилагается...
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