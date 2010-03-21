Существует готовый сайт сверстанный в HTML, но требует переноса на CMS. Тип CMS предлагает исполнитель, основываясь на том что: 1. Дизайн сайта строго определен, так что предложения по ...
Реализовать и настроить ряд вещей (CMS Drupal)
Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом.
Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить.
Посредников так же прошу не беспокоить.
Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из нижеследующего делается очень быстро для тех, кто в курсе):
(Номер для пользователя соответствует номеру для администратора.)
Для пользователя сайта:
1. Просмотр информации о Вашей компании: услуги, контакты и пр.
2. Чтение новостей Вашей компании.
3. Возможность подписаться/отписаться от рассылки новостей.
4. Просмотр календарных событий.
5. Возможность поиска по категориям (новости, статьи, форум).
6. Просмотр рекламных баннеров Вашей компании.
7. Возможность связаться с Вами через форму обратной связи.
8. Удобный просмотр Вашего портфолио в виде галлереи изображений с возможностью просмотра расширенного описания.
9. Чтение статей. Возможность подписаться/отписаться от рассылки статей.
10. Чтение сообщений форума.
11. Просмотр вакансий компании с возможностью отослать резюме.
12. Возможность принять участие в голосовании и опросах.
13. Чтение FAQ.
14. Возможность просматривать любую информацию на 2-х и более языках
15. Возможность скачивания прайс-листов.
Для администратора сайта:
1. Возможность с легкостью создавать/редактировать/удалять информацию о Вашей компании: услуги, контакты и пр.
2. Возможность создавать/редактировать/удалять новости. Новость может содержать изображения, маркированные списки и т.д. Вам не составит труда добавлять и редактировать новости компании.
3. Возможность подписаться/отписаться от рассылки новостей. Даже незарегистрированный пользователь может подписаться на рассылку, указав свое имя и электронный адрес почты. Ему на почту будут приходить свежие новости с Вашего сайта. Эту опцию так же полезно использовать для контроля Ваших сотрудников: если вы подписываетесь на новости с сайта, то вы сразу узнаете обновляют ли Ваши сотрудники информацию.
4. Возможность создавать/редактировать/удалять события в календаре. Для просмотра доступно всем, но для редактирования доступно только администратору сайта или группе пользователей, которую Вы укажете (модераторы). Модератор имеет возможность ввести название события, назначить ему дату (прошлую или будущую), ввести текст события.
5. Возможность поиска по категориям (новости, статьи, форум).
6. Возможность создавать/редактировать/удалять рекламные баннеры: Вы вводите набор фраз (лозунги, рекламные предложения) или изображения и они в случайном порядке показываться в стилизированном блоке. Смена фраз/изображений происходит каждые 10 секунд, а при перезагрузке страницы так же показывается случайная фраза/изображение. Смена фраз/изображений происходит с помощью плавной анимации, таким образом Вы созаете аналог баннера, содержимое которого Вы с легкостью сможете менять.
7. Возможность получать письма на определенный e-mail от клиентов с помощью формы обратной связи. Этот пункт не отменяет наличие страницы контактов.
8. Возможность создавать/редактировать/удалять элементы портфолио. Элемент портфолио состоит из названия проекта, даты сдачи проекта (необязательное поле), главного изображения и описания проекта (может содержать другие изображения, маркированные списки и т.д.). Для обычного пользователя портфолио показывается в виде галереи изображений. При нажатии по изображению открывается страница с описанием проекта.
9. Сотрудники Вашей компании будут иметь возможность создавать/редактировать/удалять статьи, а так же подписаться на рассылку статей других сотрудников.
10. Возможность вести переписку на форуме. Форум может быть доступен всем или может быть доступен лишь для сотрудников Вашей компании.
11. Вы или Ваши сотрудники смогут создавать/редактировать/удалять вакансии, а так же получать резюме от соискателей на определенный e-mail.
12. Вы сможете проводить различные опросы среди посетителей сайта, легко настраивать их и получать результаты голосований.
13. Появляется возможность с легкостью составлять рубрику ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ).
14. Возможность создавать/редактировать/удалять любую информацию на 2-х и более языках.
15. Вы или Ваши сотрудники будут иметь возможность загружать документы с прайс-листами компании, которые будут доступны для скачивания другим пользователям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Приветствую. Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком. Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.Закрыт15 лет назад
Необходимо настроить двиг. Joomla. как тут http://joomla1.5.youjoomla.info/youphoto/ Скин есть, есть установка, но не могу найти дамп бд. Раньше не имел дело с установкой Joomla. Весит 34 мегабайта Вот ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Необходимо натянуть уже сверстанный и адаптированный под Drupal дизайн сайта. Дизайн – простой, имеет строгую иерархию разделов. Нужно сделать так, чтобы не пришлось делать каких-то кардинальных изменений в дизайне. По большему счету, ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Есть статический сайт http://dsh.skom.kz/kaz/index.htm Нужна тема для переноса сайта на движок WordPress Необходимо правильное отображение специфических символов казахского языка Шаблон Dreamweaver имеетсяЗакрыт15 лет назад
Задача: перенести сайт vita-travel.com.ua на CMS Joomla. Необходимо сохранить все детали визуального оформления. Наполнение в работу не входит, интересует только интеграция.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуемый функционал Joomla: - поиск - верхнее простое меню - боковое простое двухуровневое меню - четыре информационных модуля на главной - модуль типовой страницы с выбором следующих опций: заголовок (обязательно), ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте, уважаемые! Разработан дизайн (psd) для Интернет-магазина. Изначально планировался под Amiro, но от этого движка отказались. От вас жду предложений по качественной open source CMS, срокам и стоимости вёрстки и интеграции ...Закрыт15 лет назад
Сайт q-dance.ru (набор страниц html) нужно а) перевести сайт на joomla б) отверстать нормально, желательно не таблицамиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо поднять блог на разрабатываемом новостном сайте. Сайт уже поднят на тестовой площадке. Конечный срок: Вторник (23 марта). Сверстаны многие шаблоны и практически готовы многие разделы так что не прийдется делать все ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад