Реализовать и настроить ряд вещей (CMS Drupal)

Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом.

Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить.

Посредников так же прошу не беспокоить.

Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из нижеследующего делается очень быстро для тех, кто в курсе):

(Номер для пользователя соответствует номеру для администратора.)

Для пользователя сайта:

1. Просмотр информации о Вашей компании: услуги, контакты и пр.

2. Чтение новостей Вашей компании.

3. Возможность подписаться/отписаться от рассылки новостей.

4. Просмотр календарных событий.

5. Возможность поиска по категориям (новости, статьи, форум).

6. Просмотр рекламных баннеров Вашей компании.

7. Возможность связаться с Вами через форму обратной связи.

8. Удобный просмотр Вашего портфолио в виде галлереи изображений с возможностью просмотра расширенного описания.

9. Чтение статей. Возможность подписаться/отписаться от рассылки статей.

10. Чтение сообщений форума.

11. Просмотр вакансий компании с возможностью отослать резюме.

12. Возможность принять участие в голосовании и опросах.

13. Чтение FAQ.

14. Возможность просматривать любую информацию на 2-х и более языках

15. Возможность скачивания прайс-листов.

Для администратора сайта:

1. Возможность с легкостью создавать/редактировать/удалять информацию о Вашей компании: услуги, контакты и пр.

2. Возможность создавать/редактировать/удалять новости. Новость может содержать изображения, маркированные списки и т.д. Вам не составит труда добавлять и редактировать новости компании.

3. Возможность подписаться/отписаться от рассылки новостей. Даже незарегистрированный пользователь может подписаться на рассылку, указав свое имя и электронный адрес почты. Ему на почту будут приходить свежие новости с Вашего сайта. Эту опцию так же полезно использовать для контроля Ваших сотрудников: если вы подписываетесь на новости с сайта, то вы сразу узнаете обновляют ли Ваши сотрудники информацию.

4. Возможность создавать/редактировать/удалять события в календаре. Для просмотра доступно всем, но для редактирования доступно только администратору сайта или группе пользователей, которую Вы укажете (модераторы). Модератор имеет возможность ввести название события, назначить ему дату (прошлую или будущую), ввести текст события.

5. Возможность поиска по категориям (новости, статьи, форум).

6. Возможность создавать/редактировать/удалять рекламные баннеры: Вы вводите набор фраз (лозунги, рекламные предложения) или изображения и они в случайном порядке показываться в стилизированном блоке. Смена фраз/изображений происходит каждые 10 секунд, а при перезагрузке страницы так же показывается случайная фраза/изображение. Смена фраз/изображений происходит с помощью плавной анимации, таким образом Вы созаете аналог баннера, содержимое которого Вы с легкостью сможете менять.

7. Возможность получать письма на определенный e-mail от клиентов с помощью формы обратной связи. Этот пункт не отменяет наличие страницы контактов.

8. Возможность создавать/редактировать/удалять элементы портфолио. Элемент портфолио состоит из названия проекта, даты сдачи проекта (необязательное поле), главного изображения и описания проекта (может содержать другие изображения, маркированные списки и т.д.). Для обычного пользователя портфолио показывается в виде галереи изображений. При нажатии по изображению открывается страница с описанием проекта.

9. Сотрудники Вашей компании будут иметь возможность создавать/редактировать/удалять статьи, а так же подписаться на рассылку статей других сотрудников.

10. Возможность вести переписку на форуме. Форум может быть доступен всем или может быть доступен лишь для сотрудников Вашей компании.

11. Вы или Ваши сотрудники смогут создавать/редактировать/удалять вакансии, а так же получать резюме от соискателей на определенный e-mail.

12. Вы сможете проводить различные опросы среди посетителей сайта, легко настраивать их и получать результаты голосований.

13. Появляется возможность с легкостью составлять рубрику ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ).

14. Возможность создавать/редактировать/удалять любую информацию на 2-х и более языках.

15. Вы или Ваши сотрудники будут иметь возможность загружать документы с прайс-листами компании, которые будут доступны для скачивания другим пользователям.