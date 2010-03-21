Мне нужен человек хорошо разбирающийся в cms dlе. Что нужно будет сделать- установить cms на хостинг, подобрать шаблон согласно тем требованиям которые я опишу при личном общении, скорее всего нужно будет немного доточить шаблон, так ...
Консультация по настройке Drupal
Необходима консультация по настройке CMS сайта www.enplace.ru
На сайте установлен Drupal 6.16 Если не нравится Drupal, можно поставить другой движок.
Надо:
– Подобрать тему. Тема должна быть в открытом доступе, но быть – Подобрать и помочь установить модули для обеспечения декларированной функциональности сайта.
В функции сайта входят:
– облако тегов
– регистрация пользователей
– проверка подлинности пользователей администрацией (достаточно подсказать update для mysql)
– предоставление персонального пространства прошедшим проверку пользователям
– открытый форум с возможностью оставлять анонимные комментарии всем зарегистрированным пользователям
– закрытый форум – с возможностью чтения всем, но оставлять сообщения только пользователям прошедшим проверку подлинности.
Любое программирование (допрограммирование) крайне нежелательно.
Возможна отдельная небольшая доплата за индивидуальный дизайн.
Наворотов и т.д. не нужно – решение должно быть максимально быстрым и простым – это только альфа версия (!). Объем трудозатрат должен быть не более 3-х часов – это архитектурное, а не финансовое требование.
Продолжение сотрудничества, если сработаемся, обязательно будет.
Торг уместен.
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