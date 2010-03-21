Консультация по настройке Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходима консультация по настройке CMS сайта www.enplace.ru

На сайте установлен Drupal 6.16 Если не нравится Drupal, можно поставить другой движок.

Надо:

– Подобрать тему. Тема должна быть в открытом доступе, но быть – Подобрать и помочь установить модули для обеспечения декларированной функциональности сайта.

В функции сайта входят:

– облако тегов

– регистрация пользователей

– проверка подлинности пользователей администрацией (достаточно подсказать update для mysql)

– предоставление персонального пространства прошедшим проверку пользователям

– открытый форум с возможностью оставлять анонимные комментарии всем зарегистрированным пользователям

– закрытый форум – с возможностью чтения всем, но оставлять сообщения только пользователям прошедшим проверку подлинности.

Любое программирование (допрограммирование) крайне нежелательно.

Возможна отдельная небольшая доплата за индивидуальный дизайн.

Наворотов и т.д. не нужно – решение должно быть максимально быстрым и простым – это только альфа версия (!). Объем трудозатрат должен быть не более 3-х часов – это архитектурное, а не финансовое требование.

Продолжение сотрудничества, если сработаемся, обязательно будет.

Торг уместен.

DrupalMySQL
15 лет назад
abdrashitovta
Тимур 
53 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Задача для спеца по DLE

    Мне нужен человек хорошо разбирающийся в cms dlе. Что нужно будет сделать- установить cms на хостинг, подобрать шаблон согласно тем требованиям которые я опишу при личном общении, скорее всего нужно будет немного доточить шаблон, так ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подключить CMS магазина.

    Здравствуйте. Здесь http://web-atelier.com.ua/files/furniture123.rar дизайн страниц и ТЗ. Необходимо чтобы Вы указали сроки, стоимость работ, название CMS и ссылки на Ваши аналогичные реализованные проекты (портфолио). Ответ пишите ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать сайт lumax.com.ua

    Вобщем есть у меня свой сайт на тему кондиционирование и вентиляция, называется www.lumax.com.ua хочу чтоб он начал приносить прибыль, но не знаю с какого конца взяться. Думаю что в первую очередь надо ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Посадить сайт на DLE

    $130

    Здравствуйте! Ищу адекватного исполнителя, сроки 3-4 дня! Самописные cmc не интересуют! Есть сайт на джумле, abakanov ru, хочу перейти на нормальную панель с хорошим редактором, чистым кодом в результате создания страниц стабильной работой и быстрой ...

    DLEJoomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется перенос статических сайтов на CMS NetCat

    Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка новой версии корпоративного сайта

    $1000

    Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реализовать и настроить ряд вещей (CMS Drupal)

    Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовый дизайн перенести на удобную CMS

    $300

    Существует готовый сайт сверстанный в HTML, но требует переноса на CMS. Тип CMS предлагает исполнитель, основываясь на том что: 1. Дизайн сайта строго определен, так что предложения по ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Joomla 1.5 + virtuemart : установка и настройка

    Приветствую. Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком. Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад