Консультация по настройке Drupal

Необходима консультация по настройке CMS сайта www.enplace.ru

На сайте установлен Drupal 6.16 Если не нравится Drupal, можно поставить другой движок.

Надо:

– Подобрать тему. Тема должна быть в открытом доступе, но быть – Подобрать и помочь установить модули для обеспечения декларированной функциональности сайта.

В функции сайта входят:

– облако тегов

– регистрация пользователей

– проверка подлинности пользователей администрацией (достаточно подсказать update для mysql)

– предоставление персонального пространства прошедшим проверку пользователям

– открытый форум с возможностью оставлять анонимные комментарии всем зарегистрированным пользователям

– закрытый форум – с возможностью чтения всем, но оставлять сообщения только пользователям прошедшим проверку подлинности.

Любое программирование (допрограммирование) крайне нежелательно.

Возможна отдельная небольшая доплата за индивидуальный дизайн.

Наворотов и т.д. не нужно – решение должно быть максимально быстрым и простым – это только альфа версия (!). Объем трудозатрат должен быть не более 3-х часов – это архитектурное, а не финансовое требование.

Продолжение сотрудничества, если сработаемся, обязательно будет.

Торг уместен.