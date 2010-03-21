Доработать сайт lumax.com.ua

Вобщем есть у меня свой сайт на тему кондиционирование и вентиляция, называется www.lumax.com.ua

хочу чтоб он начал приносить прибыль, но не знаю с какого конца взяться. Думаю что в первую очередь надо его грамотно наполнить, а потом уже продвигать. Что было не хуже чем у других компаний и чтоб народ стал звонить, а то посещений за день штук 20-ть, а звонков бывает ноль. Вот такое тех. задание. Cамому наполнять признаюсь и лень и времени нету и не совсем понимаю что туда писать лучше.

хочу уложиться в 200 долларов за доведение наполнения сайта плюс полезные изменения в конструкции сайта на ваше усмотрение.

движок сайта - koobi

что посоветуете?