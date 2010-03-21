Посадить сайт на DLE

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки147 просмотров

Здравствуйте! Ищу адекватного исполнителя, сроки 3-4 дня! Самописные cmc не интересуют! Есть сайт на джумле, abakanov ru, хочу перейти на нормальную панель с хорошим редактором, чистым кодом в результате создания страниц стабильной работой и быстрой загрузкой страниц. Хочу услышать ваши предложения. Требуется фактический перенос сайта с содержимым и сохранение УРЛов пишем в скайп an041176 или аська 331140981

DLEJoomla
15 лет назад
an041176
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется перенос статических сайтов на CMS NetCat

    Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка новой версии корпоративного сайта

    $1000

    Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реализовать и настроить ряд вещей (CMS Drupal)

    Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовый дизайн перенести на удобную CMS

    $300

    Существует готовый сайт сверстанный в HTML, но требует переноса на CMS. Тип CMS предлагает исполнитель, основываясь на том что: 1. Дизайн сайта строго определен, так что предложения по ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Joomla 1.5 + virtuemart : установка и настройка

    Приветствую. Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком. Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть верстку на Drupal

    $150

    Необходимо натянуть уже сверстанный и адаптированный под Drupal дизайн сайта. Дизайн – простой, имеет строгую иерархию разделов. Нужно сделать так, чтобы не пришлось делать каких-то кардинальных изменений в дизайне. По большему счету, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тема сайта для WordPress

    Здравствуйте! Есть статический сайт http://dsh.skom.kz/kaz/index.htm Нужна тема для переноса сайта на движок WordPress Необходимо правильное отображение специфических символов казахского языка Шаблон Dreamweaver имеется

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать сайт под Joomla и натянуть дизайн

    $250

    Требуемый функционал Joomla: - поиск - верхнее простое меню - боковое простое двухуровневое меню - четыре информационных модуля на главной - модуль типовой страницы с выбором следующих опций: заголовок (обязательно), ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад