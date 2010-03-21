Посадить сайт на DLE

Здравствуйте! Ищу адекватного исполнителя, сроки 3-4 дня! Самописные cmc не интересуют! Есть сайт на джумле, abakanov ru, хочу перейти на нормальную панель с хорошим редактором, чистым кодом в результате создания страниц стабильной работой и быстрой загрузкой страниц. Хочу услышать ваши предложения. Требуется фактический перенос сайта с содержимым и сохранение УРЛов пишем в скайп an041176 или аська 331140981