Здравствуйте. Здесь http://web-atelier.com.ua/files/furniture123.rar дизайн страниц и ТЗ. Необходимо чтобы Вы указали сроки, стоимость работ, название CMS и ссылки на Ваши аналогичные реализованные проекты (портфолио). Ответ пишите ...
Задача для спеца по DLE
Мне нужен человек хорошо разбирающийся в cms dlе. Что нужно будет сделать- установить cms на хостинг, подобрать шаблон согласно тем требованиям которые я опишу при личном общении, скорее всего нужно будет немного доточить шаблон, так же нужно будет поставить и настроить пару плагинов. можете стучать сразу в icq 9309099
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