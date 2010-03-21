Задача для спеца по DLE

Мне нужен человек хорошо разбирающийся в cms dlе. Что нужно будет сделать- установить cms на хостинг, подобрать шаблон согласно тем требованиям которые я опишу при личном общении, скорее всего нужно будет немного доточить шаблон, так же нужно будет поставить и настроить пару плагинов. можете стучать сразу в icq 9309099