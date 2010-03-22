Необходима консультация по настройке CMS сайта www.enplace.ru На сайте установлен Drupal 6.16 Если не нравится Drupal, можно поставить другой движок. Надо: ...
Доработка сайта на phpshop
Требуется внести небольшие изменения в шаблон сайта на phpshop и добавить функции. Подробности при личной переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мне нужен человек хорошо разбирающийся в cms dlе. Что нужно будет сделать- установить cms на хостинг, подобрать шаблон согласно тем требованиям которые я опишу при личном общении, скорее всего нужно будет немного доточить шаблон, так ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте. Здесь http://web-atelier.com.ua/files/furniture123.rar дизайн страниц и ТЗ. Необходимо чтобы Вы указали сроки, стоимость работ, название CMS и ссылки на Ваши аналогичные реализованные проекты (портфолио). Ответ пишите ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Вобщем есть у меня свой сайт на тему кондиционирование и вентиляция, называется www.lumax.com.ua хочу чтоб он начал приносить прибыль, но не знаю с какого конца взяться. Думаю что в первую очередь надо ...Закрыт15 лет назад
- $130
Здравствуйте! Ищу адекватного исполнителя, сроки 3-4 дня! Самописные cmc не интересуют! Есть сайт на джумле, abakanov ru, хочу перейти на нормальную панель с хорошим редактором, чистым кодом в результате создания страниц стабильной работой и быстрой ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Заточка под специфические задачи. Обязательна дальнейшая поддержка за отдельную плату. В случае необходимости исполнитель должен быстро выходить на связь, а не появляться изредка после основной работы в офисе. С предоплатой и оплатой проблем не будет. ...Завершен15 лет назад
- $1000
Требуется разработать новую версию корпоративного сайта. Текущая верси работает на хостинге РБК и управлется их системой управления контентом. Новая версия будет на Joomla и содержит в себе новый корпоративный стиль и много изменений в контенте. ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Бюджет скромный. Возможно дальнейшее сотрудничество с подходящим кандидатом. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. Без дизайна необходимо сделать следующее (многое из ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $300
Существует готовый сайт сверстанный в HTML, но требует переноса на CMS. Тип CMS предлагает исполнитель, основываясь на том что: 1. Дизайн сайта строго определен, так что предложения по ...Завершен15 лет назад
Приветствую. Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком. Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад