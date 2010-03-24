Требуется внести небольшие изменения в шаблон сайта на phpshop и добавить функции. Подробности при личной переписке.
Двойная регистрация на Joomla 1.5
Нужно чтобы можно было сформировать качественную клиентскую базу.
Всего будет две группы регистрации, которую можно будет выбрать при начале регистрации. У каждой группы своя анкета, личный кабинет и права. Только чтобы потом можно было импортировать содержимое.
Нужно до конца этой недели.
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