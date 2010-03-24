Двойная регистрация на Joomla 1.5

Нужно чтобы можно было сформировать качественную клиентскую базу.

Всего будет две группы регистрации, которую можно будет выбрать при начале регистрации. У каждой группы своя анкета, личный кабинет и права. Только чтобы потом можно было импортировать содержимое.

Нужно до конца этой недели.