Двойная регистрация на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужно чтобы можно было сформировать качественную клиентскую базу.

Всего будет две группы регистрации, которую можно будет выбрать при начале регистрации. У каждой группы своя анкета, личный кабинет и права. Только чтобы потом можно было импортировать содержимое.

Нужно до конца этой недели.

Joomla
15 лет назад
Graf_1899
Иван 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров