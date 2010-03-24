Требуется внести небольшие изменения в шаблон сайта на phpshop и добавить функции. Подробности при личной переписке.
Доработка node_import Drupal
Для проекта требуется доработать модуль node_import.
Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность массовой загрузки фотографий
Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность обновления уже существующих нод
ubercart товары надо импортировать. вернее уже импортируем. А надо сделать инструкцию и возможность массово фотки к ним загрузить. не важно через что. хоть по фтп заливай и через хмл или csv обновляй. лучше через csv, в любом случае импорт через него клиент освоить должен. значит и с фотками справится.
плюс обновление товаров наличие, стоимость и другие параметры
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