Доработка node_import Drupal

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Для проекта требуется доработать модуль node_import.

Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность массовой загрузки фотографий

Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность обновления уже существующих нод

ubercart товары надо импортировать. вернее уже импортируем. А надо сделать инструкцию и возможность массово фотки к ним загрузить. не важно через что. хоть по фтп заливай и через хмл или csv обновляй. лучше через csv, в любом случае импорт через него клиент освоить должен. значит и с фотками справится.

плюс обновление товаров наличие, стоимость и другие параметры

Drupal
15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

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