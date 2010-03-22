Модуль сборки компьютера для магазина на Битриксе

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки123 просмотра

Нужно написать компонент для Битрикса: модуль онлайн-сборки компьютера. В целом все очень похоже на этот пример: http://www.brstar.ru/constructor

Подробное ТЗ во вложении.

15 лет назад
namruts
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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