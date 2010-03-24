Доработать шаблон JoomlaArt до кроссбраузерности

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Сделать кроссбраузерным шаблон - есть проблемы при отображении в ИЕ (конечно же!!)

Скидываю шаблон, Вы его доделываете, натягиваете, я смотрю если все хорошо, оплачиваю работу получаю результат!

15 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров