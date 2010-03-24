Перенести сайт на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок257 просмотров

Необходимо интегрировать сайт в любую из популярных промышленных CSM - бесплатных. Предлагайте любые варианты, Joomla меня устроит.

Дизайн, оформление оставить один в один как на старом сайте.

Сайт - liverpool.com.ua

Необходимо оставить весь текущий функционал.

Joomla
15 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров