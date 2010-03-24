Здравствуйте. Имеется сайт под управлением CMS - Joomla 1.5. Хотелось бы внести некоторые изменения на сайте. Подробности в ТЗ
Перенести сайт на CMS
Необходимо интегрировать сайт в любую из популярных промышленных CSM - бесплатных. Предлагайте любые варианты, Joomla меня устроит.
Дизайн, оформление оставить один в один как на старом сайте.
Сайт - liverpool.com.ua
Необходимо оставить весь текущий функционал.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется человек, который создаст структуру для небольшого сайта, а также настроит функционал по добавлению файлов на сайт, создания описаний к ним и настроит удобное отображение файлов на главной странице. Было решено ...Закрыт15 лет назад
Нужно чтобы можно было сформировать качественную клиентскую базу. Всего будет две группы регистрации, которую можно будет выбрать при начале регистрации. У каждой группы своя анкета, личный кабинет и права. Только чтобы потом можно было ...Закрыт15 лет назад
Для проекта требуется доработать модуль node_import. Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность массовой загрузки фотографий Необходимо написать инструкцию и реализовать возможность обновления уже существующих нод ubercart товары надо импортировать. ...Закрыт15 лет назад
- $300
Нужно написать компонент для Битрикса: модуль онлайн-сборки компьютера. В целом все очень похоже на этот пример: http://www.brstar.ru/constructor Подробное ТЗ во вложении.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Версия джумлы 1.0.13.Закрыт15 лет назад
- $150
Требуется человек, который хорошо разбирается в системе host cms. Есть ряд проектов под эту cms. Для начала нужно заверстать шаблон и настроить его под этот движок.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Прикрутить Community Builder с плагинами на Joomla 1.0.Закрыт15 лет назад
- $300
Необходимо разработать интернет-магазин по продаже ключей к играм и игровой валюты (программная часть). Можно на готовую CMS (Joomla – нет) с уделением внимания безопасности. Есть готовый сверстанный дизайн ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Приветствую фрилансер. Требуется человек, хорошо знакомый с UMI cms Верстка, натяжка + некоторая помощь. Подробности в перепискеЗакрыт15 лет назад