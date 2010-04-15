Cверстать на drupal или joomla psd макет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен20 заявок293 просмотра

Необходимо cверстать на drupal или joomla psd макет из 9 страниц по готовому дизайну. На каждой текстовой странице своё изображение. Есть разделы вопрос и ответ в котором должна быть возможность обновления информации.

DrupalJoomla
15 лет назад
Atoll-it
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

molotow
Федор 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

molotow
Федор 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад