Доделать сайт на WORDPRESS

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Закрыт2 заявки11431 просмотр

Сайт: tz.artfleur.info

1.1 Зал 1

1.1.1 Слайдер с тематиками речей спикеров, пдф-документами, попапами.

1.1.2. Закрепленная карточка с рекламой спикера.

1.1.3 Карточка с темой мероприятия и окном видеотрансляции. Трансляция проводится в том же окне, где находится расписание.

Видеотрансляции через Facecast, отдаютiframe вида:

(размеры можно адаптировать)

1.1.4 Полное расписание, разворачивающимся списком. 

1.1.5 Отдельный чат для зала, в котором можно задавать вопросы спикеру.

1.1 Зал 1

1.1.1 Возможность добавлять тематики, редактировать существующие тематики..

1.1.2. Возможность закреплять текстовые сообщения над программой.

1.1.3 Возможность менять ссылку на трансляцию.

1.1.4 Возможность редактировать расписание, добавлять новые разделы..

1.1.5 Просмотр чата в зале.

админ

6. Зал 1 16.07

8. Зал 2 18.07

7. Профиль пользователя 17.07

8.1 ФИО (обязательное поле)

8.2 Компания (обязательное поле)

8.3 Должность

8.4 Почта (обязательное поле)

8.5 Телефон

8.6 Фото

8.7 Выход

9. Техподдержка 19.07

4.1 Возможность добавлять вопросы и ответы, редактировать старые блоки.

WordPress
5 лет назад
artfleur
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