Добрый день. Ищу специалиста по безопасности, который найдёт все вирусы на сервере и установит дополнительную защиту с гарантией хотя бы на 1 год. Обычные плагины WP пробовал - не помогают насовсем избавиться от ...
Доделать сайт на WORDPRESS
Сайт: tz.artfleur.info
1.1 Зал 1
1.1.1 Слайдер с тематиками речей спикеров, пдф-документами, попапами.
1.1.2. Закрепленная карточка с рекламой спикера.
1.1.3 Карточка с темой мероприятия и окном видеотрансляции. Трансляция проводится в том же окне, где находится расписание.
Видеотрансляции через Facecast, отдаютiframe вида:
(размеры можно адаптировать)
1.1.4 Полное расписание, разворачивающимся списком.
1.1.5 Отдельный чат для зала, в котором можно задавать вопросы спикеру.
1.1 Зал 1
1.1.1 Возможность добавлять тематики, редактировать существующие тематики..
1.1.2. Возможность закреплять текстовые сообщения над программой.
1.1.3 Возможность менять ссылку на трансляцию.
1.1.4 Возможность редактировать расписание, добавлять новые разделы..
1.1.5 Просмотр чата в зале.
админ
6. Зал 1 16.07
8. Зал 2 18.07
7. Профиль пользователя 17.07
8.1 ФИО (обязательное поле)
8.2 Компания (обязательное поле)
8.3 Должность
8.4 Почта (обязательное поле)
8.5 Телефон
8.6 Фото
8.7 Выход
9. Техподдержка 19.07
4.1 Возможность добавлять вопросы и ответы, редактировать старые блоки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- Завершен5 лет назад
Кратко 1. сделать вариант главной страницы 2. убрать лишний блок в header 3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте 4. правки по меню 5. на мобильной ...Завершен5 лет назад
Сайт на WP хапнул вирусов, нужно вылечить.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Репозиторий с открытым кодом системы: https://github.com/openprocurementСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо перенести клиентов и товары из магазина на imageCMS на Opencart 3.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется установить движок актуальную версию WP + подобрать и уникализировать стили темы. Установить стандартные плагины. Тематика сайтов datingСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
здравствуйте необходимо подобрать шаблоны для популярных CMS - Wordpress, Joomla, Opencart, Prestashop Тематика "интернет-магазин сантехники и декора для ванной комнаты" + сделать небольшие корректировки под конкретный ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно внести пару изменений в дизайн по сайту. Сайт на Вордпрессе. Выполнить сегодня - максимум завтра. ТЗ в лс.Закрытнет даты
кратко 1. сделать вариант главной страницы и прикрутить ее к теме вп, она очень простая 2. убрать лишний блок в header 3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад