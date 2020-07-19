Нужна защита с гарантией для Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки264 просмотра

Добрый день.

Ищу специалиста по безопасности, который найдёт все вирусы на сервере и установит дополнительную защиту с гарантией хотя бы на 1 год.

Обычные плагины WP пробовал - не помогают насовсем избавиться от злоумышленников - через 1-2 месяца снова взламывают.

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