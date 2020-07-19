Нужна защита с гарантией для Wordpress

Добрый день.

Ищу специалиста по безопасности, который найдёт все вирусы на сервере и установит дополнительную защиту с гарантией хотя бы на 1 год.

Обычные плагины WP пробовал - не помогают насовсем избавиться от злоумышленников - через 1-2 месяца снова взламывают.