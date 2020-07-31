Кратко 1. сделать вариант главной страницы 2. убрать лишний блок в header 3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте 4. правки по меню 5. на мобильной ...
Натянуть дизайн на опенкарт 2.0
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