Натянуть дизайн на опенкарт 2.0

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Завершен6 заявок406 просмотров

Две страницы каталог и товар.

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FigmaOpencart
5 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
Грамотный специалист, благодарю за работу!
Отличная постановка задачи. Артем всегда на связи и оплата без задержек! Спасибо

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
85 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)
akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
89 отзывов
5 лет назад