Доработка дизайна и функционала сайта

Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...