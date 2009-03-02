Joostina 1.0.13 - установление максимальной защиты

Есть важный сайт-форум на Joostina 1.0.13.

В последнее время начали его ломать: то ошибки БД, то еще некоторые проблемы.

Задача :установить макимальную защиту от взлома и сделать работу сайта максимально стабильной. Это может быть как путем доустановки дополнительных модулей, так и закрытие дыр в коде вручную.

Сайт www.zahyst.org

Предлагайте сроки и цену.