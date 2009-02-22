Создание сайта знакомств

Создание обычного сайта знакомств. Соц. Сеть не нужна. Движок на выбор исполнителя. Просто сайт с минимальным набором функций:

Регистрация

Возможность редактировать профиль

Возможность заливать фото, видео.

Дизайн не нужен.

Бюджет маленький, прошу отнестись с пониманием.

Есть уже разработанная структура сайта. Нужно будет сделать строго по нему. Стучитесь 20729360 один.

Нужно это сделать как можно скорее. Предложения скрыты. Пишите цены и сроки.