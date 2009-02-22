Создание сайта знакомств

Необходимо создать шаблон, или доработать существующий. Оплата только yandex.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание обычного сайта знакомств. Соц. Сеть не нужна. Движок на выбор исполнителя. Просто сайт с минимальным набором функций:
Регистрация
Возможность редактировать профиль
Возможность заливать фото, видео.
Дизайн не нужен.
Бюджет маленький, прошу отнестись с пониманием.
Есть уже разработанная структура сайта. Нужно будет сделать строго по нему. Стучитесь 20729360 один.
Нужно это сделать как можно скорее. Предложения скрыты. Пишите цены и сроки.
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