Натянуть дизайн и функционал на Джумлу

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок248 просмотров
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Есть утвержденный эскиз сайта - всего 4 шаблона (Основная страница, авторизация, неправильная авторизация, закрытый раздел). Необходимо нарезать дизайн, резка валидная кросс браузерная, блочная, резина. Далее натянуть на Джумлу, все должно быть выполнено в переменных и прекручено к фишу (сайт троязычный), банеры не нтмл-ные а нормальные со сменой имиджа и текстовым редактором, с возможностью устанавливать кол-во и частоту показов. В принципе все.

Сайт стандартный особого тз не будет. Детализирован будет только один банерный модуль, для закрытого раздела. Банерный модуль будет на одном шаблоне демонстрировать банерный блок, банерных блоков может быть несколько - до 5 с правом одного модератора для каждого блока. Т.е. один человек имеет права модерировать только один свой блок, для модерации блок снабжен висвиг редактором (стандартный вставка текста, форматирование его, вставка имиджа, флаша, видео) Дайте плз предложения. При необходимости вышлю эскизы.

15 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vikkki
Org 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
15 лет назад
$65
2 дня
Мошенник выполнил часть работы взял деньги и был таков. Падонок.
Хороший заказчик! Приятно работать! +10! Точное ТЗ! Правильная постановка задач!
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