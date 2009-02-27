Корректировки в Joomla

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки142 просмотра
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Здравствуйте, необходимо сделать небольшие доработки к joomla:

1.на сайте иммееться каталог товаров( нужно сдлеать категории Шрифт) больше а Сами товары меньше, и сделать в столбик.

2.На сайте все цены ставятся в рублях, по умолчанию, нужно сделать выбор админу когдща вбивает товар, указать в рублях или в долларах (или ваше альтернативное предложение)

3.чуть подправить верстку (а точнее расширить верхнюю полосу сайта, полоса позволяет)

Жду ваших предложений.

Сроки 3-5 часов.

Преимущество наименьшей цене.

Joomla
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Spich
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель,помог решить 2 задачи по 2 сайтам,доволен сотрудничеству !!! Все сделал,быстро,четко,без лишних вопросов ! Советую !!!
Мне понравился заказчик, четко ставятся задачи и оплата выполняется так же четко. Человек знает, что хочет и умеет обьяснить другим.
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