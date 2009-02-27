Корректировки в Joomla

Здравствуйте, необходимо сделать небольшие доработки к joomla:

1.на сайте иммееться каталог товаров( нужно сдлеать категории Шрифт) больше а Сами товары меньше, и сделать в столбик.

2.На сайте все цены ставятся в рублях, по умолчанию, нужно сделать выбор админу когдща вбивает товар, указать в рублях или в долларах (или ваше альтернативное предложение)

3.чуть подправить верстку (а точнее расширить верхнюю полосу сайта, полоса позволяет)

Жду ваших предложений.

Сроки 3-5 часов.

Преимущество наименьшей цене.