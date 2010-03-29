Надо доделать самописную CMS

Владислав отлично справился с заданием! Человек только начинает на фрилансе, но опыт работы у него большой. Быстро разобрался в чужом коде, сделал все по ТЗ. Всегда на связи, есть моб. тел. для меня это важно. Приятно работать. Надеюсь не в последний раз.