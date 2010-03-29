Надо доделать самописную CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки211 просмотров

Есть самописная cms, надо доделать несколько модулей. CMS на смарти, код достаточно прокомментирован.

Ищу исполнителя который свободно мне скинет в личку свой моб. или скайп, при наличии микрофона!

15 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
4 дня
Владислав отлично справился с заданием! Человек только начинает на фрилансе, но опыт работы у него большой. Быстро разобрался в чужом коде, сделал все по ТЗ. Всегда на связи, есть моб. тел. для меня это важно. Приятно работать. Надеюсь не в последний раз.
Хорошо сотрудничать с Иваном. Приятен в общении, разжевал задачу до мелочей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад