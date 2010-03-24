Правки по сайту

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Здравствуйте, есть сайт стоит на самописном движке, на него натянул новый диз (фрилансер) и пропал, нужно сделать правки клиента по кодингу в основном. Вот ссылка для скачивания Вордовского файла с принт скринами:

http://a-lux.kz/pravki.doc

Движок, обычный, на пхп.

От Вас жду предложения по цене и срокам.

PHP
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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