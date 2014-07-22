Необходимо переделать шаблон на джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

Необходимо переделать шаблон на джумла под более старую версию движка и установить на главную страницу сайта.

Joomla
11 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад
$50
5 дней
Выбрал данного исполнителя для разработки шаблона для Joomla. Человек попросил предоплату и обещал выполнить все в течении 5 дней. Прошло вот уже две недели. Работа не сделана, деньги не вернулись, человек просто не отвечает и не выходит на связь. Будьте осторожны при выборе данного исполнителя. Кидает на деньги и нечего не делает.
В связи семейными обстоятельствами сложилась такая ситуация, прошу прощенья. Деньги обязательно верну.

Заявки фрилансеров

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад

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