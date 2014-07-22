Необходимо переделать шаблон на джумла

Выбрал данного исполнителя для разработки шаблона для Joomla. Человек попросил предоплату и обещал выполнить все в течении 5 дней. Прошло вот уже две недели. Работа не сделана, деньги не вернулись, человек просто не отвечает и не выходит на связь. Будьте осторожны при выборе данного исполнителя. Кидает на деньги и нечего не делает.