Перенос сайта с html на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок177 просмотров

Перенести сайт http://short-funny-stories.com/ на Wordpress с сохранением URL. Сейчас он на голом html.

Выбрать любой бесплатный минималистичный адаптивный шаблон. Сохранять рекламные коды, ссылки в футере - не нужно. 

В предложениях пишите срок выполнения и размер оплаты.

HTMLWordPress
8 лет назад
mukhacheff
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Перенес сайт с html на wordpress за 2 дня с соблюдением всех пожеланий. Рекомендую!
Всё отлично. Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад