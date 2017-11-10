Написание модуля для CMS OpenCart

Необходимо создать модуль для CMS OpenCart.

Модуль должен уметь добавлять произвольные поля к карточке товара. Количество полей, их содержание и отключение настраивается в карточке товара админ панели.

Работоспособность необходима на версиях: osStore 2.3, OpenCart 3.0.2. Модуль должен быть написан с соблюдением принципов MVC и стандартов принятых Opencart сообществом, в меру разумного естественно.

И теперь самое главное, необходимо снабдить код детальными комментариями и ответить на вопросы по коду если таковые будут. А они будут.