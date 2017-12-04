Натянуть верстку на MODX

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок296 просмотров

Добрый день

ТЗ приложил

Вот верстка https://yadi.sk/d/bx69WlnO3Pan22

Верстка внутри

Только по постоплате по частям

Срок - 7-10 календарных дней

MODX
8 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
$150
7 дней
Все хорошо, сделано все вовремя и по ТЗ
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад