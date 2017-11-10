Редактирование сайта на Wordpress

На данный момент необходимо произвести некоторые доработки и изменения моего сайта www.privistudio.eu на Wordpress, которые я описал в ТЗ.

https://docs.google.com/document/d/1-Fd787RwxILzpBRxt9Qun_ArGH4T57gnSf4e2lSr4CU/edit?usp=sharing

В оветах, просьба указывать стоимость и реальные сроки выполнения каждого из пунктов.