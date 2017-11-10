Настраивал рекламу плагином Flat PM и пеоявился сторонний всплывающий баннер, Движок вордпресс Решить проблему нужно прямо сейчас и за адекватные деньги
Сверстать 6 страниц и доделать сайт + второй сайт с шаблона
Необходимо сверстать 6 страниц, натянуть на ocStore 2.3, установить несколько модулей:
-модуль import/export (3 поставщика)
-модуль установки цен по категориям
-др
Итоговая работа- работающий интернет магазин интимных товаров.
Выгрузки, модули, баннеры, лого и тд предоставлю.
ТЗ по сайту, макеты предоставлю после отклика. Общение по скайпу.
Если в процессе работы все ок- то приступаем к работе по новому сайту с шаблона (уже есть) - соответственно без верстки. Схема та же- ocStore, те же модули, единственное отличие- др. поставщики.
Прошу писать цену и срок+ скайп.
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