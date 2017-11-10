Сверстать 6 страниц и доделать сайт + второй сайт с шаблона

Необходимо сверстать 6 страниц, натянуть на ocStore 2.3, установить несколько модулей:

-модуль import/export (3 поставщика)

-модуль установки цен по категориям

-др

Итоговая работа- работающий интернет магазин интимных товаров.

Выгрузки, модули, баннеры, лого и тд предоставлю.

ТЗ по сайту, макеты предоставлю после отклика. Общение по скайпу.

Если в процессе работы все ок- то приступаем к работе по новому сайту с шаблона (уже есть) - соответственно без верстки. Схема та же- ocStore, те же модули, единственное отличие- др. поставщики.

Прошу писать цену и срок+ скайп.