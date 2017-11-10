Нужна помощь по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок146 просмотров

Нужно исправить несколько мелочей. К сожалению тот, кто все устанавливал и настраивал по личным причинам на связь не выйдет в ближайшее время.

Там стоит известный шаблон NewStore.

Из срочных проблем:

1. Загрузили большой очень файл и теперь при клике вот сюда ничего не происходит http://prntscr.com/h8oydf 

2. Поменял в админке категории. А слева на сайте на главной http://konkiiklushki.ru они так и остались. Хотя если кликнуть, то 404 ошибка.

Opencart
8 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Всем доволен. Приятный человек и четкий исполнитель. Все поправлено как надо и оперативно.
Четкая задача, мгновенная оплата. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад