Необходимо создать модуль для CMS OpenCart. Модуль должен уметь добавлять произвольные поля к карточке товара. Количество полей, их содержание и отключение настраивается в карточке товара админ панели. Работоспособность необходима на версиях: ...
Нужна помощь по Opencart
Нужно исправить несколько мелочей. К сожалению тот, кто все устанавливал и настраивал по личным причинам на связь не выйдет в ближайшее время.
Там стоит известный шаблон NewStore.
Из срочных проблем:
1. Загрузили большой очень файл и теперь при клике вот сюда ничего не происходит http://prntscr.com/h8oydf
2. Поменял в админке категории. А слева на сайте на главной http://konkiiklushki.ru они так и остались. Хотя если кликнуть, то 404 ошибка.
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