Убрать баннер, похоже на вирус

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Настраивал рекламу плагином Flat PM и пеоявился сторонний всплывающий баннер, Движок вордпресс

Решить проблему нужно прямо сейчас и за адекватные деньги

WordPress
8 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров