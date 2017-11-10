Нужно исправить несколько мелочей. К сожалению тот, кто все устанавливал и настраивал по личным причинам на связь не выйдет в ближайшее время. Там стоит известный шаблон NewStore. Из срочных проблем: ...
Требуется профи по WordPress разобраться с плагином перелинковки
Перенес сайт на WordPress с одного VDS сервера на хостинг, после переноса при заходе в админку /wp-admin белый экран. Опытным путем (отключение плагинов одного за другим) выяснилось, что это мешает плагин перелинковки. Отключать его не хотелось бы, тем более что на старом VDS все работало. Поэтому нужно постараться запустить сайт с ним.
Если плагин не отключать, сам сайт работает нормально, просто не работает /wp-admin (белый экран).
Также на сайте надо подчистить ошибки Warning и Notice возникающие при визитах на сайт.
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