Доработка сайта на Джумле СКДомострой

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка115 просмотров

http://sk-domastroy.ru/.

1. Настроить автогенерацию тайтлов и мета дескрипшен

2. Настроить пагинацию (уникализация тайтлов и мета дескрипшен, вывод описания раздела только на первой странице)

3. Настроить корректный вывод Н1 (в шаблонах, в модулях) - должна быть соблюдена иерархия (не касается заголовков в контенте)

4. Оптимизация изображения на главной странице 

Далее замечания от гугла: 

https://developers.google.com/speed/pa.../insights/

5. Удалить JavaScript и CSS, блокирующего отображение верхней части страницы

6. Настроить кеширования для браузеров

7. Сократить код JavaScript

CSSJavaScriptJoomla
8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$60
5 дней
Быстро и продуктивно закончили проект. Рекомендую к работе.
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Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад