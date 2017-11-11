Перенес сайт на WordPress с одного VDS сервера на хостинг, после переноса при заходе в админку /wp-admin белый экран. Опытным путем (отключение плагинов одного за другим) выяснилось, что это мешает плагин перелинковки. Отключать его не ...
Доработка сайта на Джумле СКДомострой
1. Настроить автогенерацию тайтлов и мета дескрипшен
2. Настроить пагинацию (уникализация тайтлов и мета дескрипшен, вывод описания раздела только на первой странице)
3. Настроить корректный вывод Н1 (в шаблонах, в модулях) - должна быть соблюдена иерархия (не касается заголовков в контенте)
4. Оптимизация изображения на главной странице
Далее замечания от гугла:
https://developers.google.com/speed/pa.../insights/
5. Удалить JavaScript и CSS, блокирующего отображение верхней части страницы
6. Настроить кеширования для браузеров
7. Сократить код JavaScript
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