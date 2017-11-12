Посадка на Modx EVO

Натяжка верстки на MODX Evo

Есть макет, есть адаптивная верстка главной страницы.

1. Нужно посадить на Modx Evo;

2. Собрать 4 страницы по шаблону первой:

﻿Услуги - страница с текстовой информацией и возможностью добавлять фото; (они же наши услуги- при добавлении услуги -она появляется и в ссылках на главной)

﻿Галерея - галерея содержит альбомы с фото, под каждый альбом генерится страничка;( на главной страница где ссылка на галерею, выводятся ссылки на фото из альбомов случайным образом )

﻿Преподователи - страничка с фото и описание деяетльности, при клике по фото переход на страничку где идет полное описание преподавателя, баннер с текстом и информацие на главной - подхватывает информацию отсюда.

﻿Контакты - тут страничка с контактами, карта из 2гис, форма отправки сообщения.

﻿Баннер на главной - создать в админке вкладку куда добавлять фото для баннера.

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