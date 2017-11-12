Сделать правки через код Wordpress

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Завершен8 заявок290 просмотров

Сайт:  http://indiereviewtracker.com/category/reviews

Нужно переставить элементы через код.

Что нужно сделать на скринах.

В ответе укажите пожалуйста цену и срок.

Доступы в админку и ftp - вышлю исполнителю

WordPress
8 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$2
1 день
Отличный специалист. Все сделал, быстро и согласно ТЗ.
все отлично!

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад