Прикрутить CKEditor Full Package на русском

На юридическом сайте надо выводить новости, законы и статьи.

Надо прикрутить текстовый редактор CKEditor Full Package в русском языке.

Желательно иметь опыт работы с этим текстовым редактором. Особенно порадуют ссылки и демо-вход в готовые проекты.

Прошу указать стоимость Вашей работы и сроки исполнения.

Оплата - желательно вебмани. Но можно и любую другую.

И по всем понятным причинам — только по факту ужЕ сделанной работы или СБС. :)

Исполнитель — из Украины.

Спасибо заранее всем, кто обратит внимание на это скромное задание!:)