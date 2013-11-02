1. Необходимо настроить вывод стандартных статей в Joomla 2. В виртуалмарте необходимо скопировать стили отображение из подкатегорий в категории (т.е. как таковые стили есть - их надо присвоить правильно) 3. Немного поработать с шапкой сайта: сместить несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и программирование сайта на Joomla.
Готовый дизайн натянуть на Джумлу, и добавить необходимый функционал.
Дизайн приложил.
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