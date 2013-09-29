Вернуть тему на wp

Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу подбросить вам работу, за которую я лично не могу взяться по состоянию здоровья. Мне надо помочь товарищу, который является руководителем компании и ничего не смыслит в сетевых технологиях. Мой личный интерес здесь ...