Wordpress Разработчик

$650
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок260 просмотров
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Приветствую.

Требуется разработчик ( или команда ) для реализации: 

  • SEO оптимизированого,
  • с чистым кодом,
  • не менее 95 в Google Page Speed.
  • сайта на WordPress
Предпочтения тем:

  • У кого свой билдер ( или доработанный готовый ) ( не elementor ).
  • У кого своя загатовка темплейта.
  • Кто может разобраться в чужом коде ( купленные плагины ).
  • Кто может писать PHP код ( реализация функционала  WP ).
  • Есть опыт работы с RTL
Пишите свой контакт телеграм. 

Спасибо!

WordPress
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов