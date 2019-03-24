Wordpress Разработчик

Общая задача: Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту. рабочий логинится, включает счетчик. Для каждого ...
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Приветствую.
Требуется разработчик ( или команда ) для реализации:
- SEO оптимизированого,
- с чистым кодом,
- не менее 95 в Google Page Speed.
- сайта на WordPress
- У кого свой билдер ( или доработанный готовый ) ( не elementor ).
- У кого своя загатовка темплейта.
- Кто может разобраться в чужом коде ( купленные плагины ).
- Кто может писать PHP код ( реализация функционала WP ).
- Есть опыт работы с RTL
Спасибо!
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